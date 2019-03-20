Кабмин собирается продлить контракт с Коболевым

Кабинет министров Украины собирается продлить контракт с правлением НАК "Нафтогаз Украины", включая и с его главой Андреем Коболевым, однако, со снижением зарплаты. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.



"Наблюдательный совет "Нафтогаза" предоставила нам предложения о том, чтобы заработная плата менеджмента компании была вдвое меньше, чем это есть сегодня, без премий и бонусов. Нас это предварительно устраивает, поэтому сегодня мы примем решение о том, чтобы продлить с правлением компании на этих условиях на 1 год контракт с ежемесячной и ежеквартальной отчетностью о достижении целей. Если эти цели не будут достигнуты, мы разорвем контракт", - отметил Премьер.



По его словам, кроме того, согласно принятому решению, конкурс на долности правления компании состоится через год - 20 марта 2020 года.



При этом он добавил, что перед руководством НАК правительство ставит задачу продолжить транзит российского газа и увеличить собственную добычу газа до 18 млрд куб. м.

