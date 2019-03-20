Google представил игровой "сервис будущего"

Компания Google презентовала на Game Developers Conference 2019 свой новый игровой сервис Stadia. В компании заявили, что он - это способ повысить доступность AAA-игр. Об этом пишет TechCrunch.



Запускать игры из сервиса можно, используя любое устройство, которое поддерживает Google Chrome. В том числе, речь идет о смартфонах.



Игру можно запускать непосредственно из YouTube, используя ссылку из официального трейлера.



Известно, что ресурсы "железа", выделенные на одного игрока, будет в состоянии превысить суммарную мощность PS4 pro и Xbox One X.



Также на презентации показали Stadia Controller. Ключевой особенностью игрового контроллера является то, что он подключается напрямую к серверам Google, сокращая до минимума задержку.



Запуск сервиса ожидается в США, Великобритании и Канаде, а также большинстве стран Европы, в 2019 году.