Главе Нафтогаза вдвое урежут зарплату

Правительство продлит контракт с главой Нафтогаза Андреем Коболевым, но урежет ему зарплату. Об это на заседании Кабмина в среду, 20 марта, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман. "Мы примем решение продлить контракт с правлением на новых условиях на год. С ежемесячным отчетом о достижении целей. Если цели не будут достигнуты, это будет основанием для разрыва контракта", - подчеркнул он.



"Для заключения нового контракта нужно учесть несколько условий, во первых - обеспечить отделение газотранспортной системы (ГТС) и ее сертификацию по европейскому законодательству, продолжение транзита газа с января 2020 года и достичь (объема - ред) добычи газа не менее 18 млрд куб. м в год, а не как сегодня, чуть более 15 млрд куб. м в год", - сказал премьер.



Также Гройсман отметил, что зарплаты менеджменту компании, по новым условиям контракта будут уменьшены в два раза.



Кроме того он добавил, что Кабмин намерен одобрить проведение конкурса на новое правление Нафтогаза с 20 марта 2020 года.

