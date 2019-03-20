Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда»

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил о том, что стадионный тур коллектива в 2019 году будет последним. Об этом музыкант сообщил в Instagram, написав следующее:



«Я скажу, как не юнец, —

Этот тур будет прощальным,

Вот и сказочке конец».



В то же время Шнуров не отрицает, что однажды группа сможет вновь поехать с концертами по городам, но это произойдет не скоро.



В своем новом стихотворении артист задумался о сделанном и пережитом, а также затронул тему смерти.



«Лишь условность, мир иллюзий.

Всех могила растаможит».



Первый концерт заключительного тура «Ленинграда» пройдет в Калининграде, в Москве коллектив выступит 14 июня.

