За сутки патрульные составили 129 админматериалов за вождение в нетрезвом состоянии

В течение 19 марта патрульные полицейские составили 129 админматериалов за управление в состоянии опьянения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.



"Также составлен 129 админматериалов за управление в состоянии опьянения и вынесено 5992 постановления, из которых 5339 - за нарушение ПДД", - говорится в сообщении.



По данным ведомства, вчера патрульные полицейские проработали 5711 вызовов, из которых 564 - вызовы о ДТП.



Кроме того, было 89 случаев задержания лиц по подозрению в совершении уголовных преступлений.



"Среди них (уголовных преступлений - ред.):



1 разбой;

1 грабеж;

17 краж;

4 завладения авто;

2 незаконных хранений оружия и боеприпасов;

29 наркопреступлений;

5 человек в розыске;

30 других преступлений ", - уточнили в патрульной полиции.



Напомним, 22 ноября 2018 года Верховная Рада повысила штрафы за нетрезвое вождение. Теперь нетрезвым водителям грозит от 17 до 34 тысяч гривен штрафа и лишение прав на срок до 3 лет, а за повторное правонарушение - штраф 51 тысяч гривен.

