За сутки патрульные составили 129 админматериалов за вождение в нетрезвом состоянии
В течение 19 марта патрульные полицейские составили 129 админматериалов за управление в состоянии опьянения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Также составлен 129 админматериалов за управление в состоянии опьянения и вынесено 5992 постановления, из которых 5339 - за нарушение ПДД", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, вчера патрульные полицейские проработали 5711 вызовов, из которых 564 - вызовы о ДТП.
Кроме того, было 89 случаев задержания лиц по подозрению в совершении уголовных преступлений.
"Среди них (уголовных преступлений - ред.):
1 разбой;
1 грабеж;
17 краж;
4 завладения авто;
2 незаконных хранений оружия и боеприпасов;
29 наркопреступлений;
5 человек в розыске;
30 других преступлений ", - уточнили в патрульной полиции.
Напомним, 22 ноября 2018 года Верховная Рада повысила штрафы за нетрезвое вождение. Теперь нетрезвым водителям грозит от 17 до 34 тысяч гривен штрафа и лишение прав на срок до 3 лет, а за повторное правонарушение - штраф 51 тысяч гривен.