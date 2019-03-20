Доллар и евро продолжают дорожать в обменниках

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на утро среды, 20 марта, повысился по сравнению с 19 марта на 11,88 коп. до 27,4242 UAH/USD, курс покупки - на 10,67 коп. до 27,1019 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.



Средний курс покупки евро повысился на 16,73 коп. до 30,6436 UAH/EUR, курс продажи повысился на 18,91 коп. до 31,2222 UAH/EUR.



Ранее в Национальном банке сообщили, что американская валюта начала расти из-за ситуативного спроса, превышающего предложение.

