Появилось видео перепалки Ляшко с Гройсманом в Кабмине

В среду, 20 марта, глава Радикальной партии Олег Ляшко ворвался на заседание Кабмина и начал обвинять правительство во главе с премьером Владимиром Гройсманом в принятии решения о продлении контракта с руководителем НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым. Видео инцидента выложено на YouTube-канале "112 Украина".







На десятиминутном ролике видно, как Олег Ляшко вместе с другими радикалами врывается в зал заседания Кабмина, подходит к президиуму, за которым сидит Гройсман и начинает кричать: "Ты зачем продлил контракт Коболеву?". Что отвечает премьер - не слышно. Словесная перепалка, в ходе которой глава Радикальной партии в основном выкрикивает обвинения в адрес правительства и заявляет, что его фракцию полчаса не пускали к Гройсману, заняла около десяти минут.



Также Ляшко сообщает о том, что якобы охрана премьер-министра побила 84-летнюю пенсионерку, которая пришла просить аудиенции главы правительства. Кроме того, глава радикалов зачитывает список фамилий тех, кому, несмотря на пожилой возраст и низкие пенсии, субсидию не выплатили.



"На каком основании ты продлил контракт ворюге Коболеву. Наше требование - не продлевать контракт, пока не вернет 1,5 млн долларов премии, выведенные в офшоры", - сказал Ляшко.



Когда он озвучивал требования, среди которых был пункт, чтобы не больше 15% дохода семьи платили за коммуналку, в зале кто-то засмеялся. "Зубко, не смейся! Через месяц не будет Петра - я посмотрю, где ты будешь!", - крикнул Ляшко.



После спича Ляшко Гройсман ответил: "Это меганекультурно - врываться в зал!"

