Нафтогаз готов к остановке транзита газа - Коболев

Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявляет, что компания готова к возможному прекращению транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.



"Чтобы пройти эту зиму, нам нужно закачать в "подземку" на три миллиарда кубометров газа больше того объема, который мы туда обычно закладываем (порядка 20 млрд кубометров). Тогда мы скажем: "Россияне снова угрожают провокацией, но Украина газом обеспечена", - сказал Коболев.



При наличии достаточного количества газа в хранилищах Украины и решении Европы покупать американский сжиженный газ резкое прекращение транзита через Украину может не дать России желаемого эффекта, а навредить репутации Газпрома, считает глава НАКа.



"То есть, закачивая дополнительные три миллиарда, мы как бы покупаем страховку… если у нас этой страховки не будет, и мы будем надеяться на то, что в какой-то момент россияне просто подпишут новый контракт, нам придется очень тяжело", - пояснил Коболев.



Он также сообщил, что Нафтогаз работает над несколькими дополнительными опциями, но деталей не раскрыл, сославшись на конфиденциальность информации.



Также Коболев говорит, что Газпром уже начал официально уведомлять страны о прекращении транзита через Украину с начала 2020 года.

