Нацсовет: украиноязычных песен на радио - уже 57%

Присутствие государственного языка, так же, как и доли песен на украинском языке, в эфире общенациональных радиостанций продолжает возрастать.



Об этом заявил председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко во время пресс-конференции в Укринформе, посвященной результатам мониторинга языковых квот в октябре 2018-го - феврале 2019 года.



"Общий средний показатель доли песен на украинском языке за исследуемые 4 месяца составляет 57%. Это на 6% больше, чем год назад, когда мы исследовали действие языковых квот. Относительно нормы, закрепленной в законодательстве - 35%, то она превышается на 22%", - сказал Артеменко.



Он уточнил, что больше всего украинских песен - 100% - звучит в эфире радиостанций "Країна ФМ", "UA: Украинское радио" и "Радио НВ". Почти догоняют их еще 2 радиостанции - "UA Радіо Промінь" - 98% и "UA: Радио Культура" - 89%.



В то же время наибольший темп дало "Радио НВ", где за это время добавилось 44% объема звучания украиноязычных песен. Также значительно вырос их объем на "UA: Радио Культура" - на 16%, "UA: Украинское радио" - на 9%, "Перец ФМ" - 8%, "Люкс ФМ" - 6%.



По ведению передач на украинском языке, то, по его словам, общий средний показатель объема на общенациональных радиостанциях составил 89%. То есть на 3% увеличился по сравнению с прошлым годом и это на 29% больше, чем того требует закон.



"Только на украинском языке разговаривают ведущие на радиостанциях" UA: Украинское радио", "UA Радіо Промінь", "UA: Радио Культура" и "Країна ФМ". Значительно возросло количество передач на государственном языке на таких радиостанциях, как "Русское радио - Украина" - на 22%, "ХИТ FM" - на 14%, "Пятница" - на 12%, "Kiss FM" - на 9%. Очень приятно видеть эту тенденцию. Это очень хорошие показатели». - подчеркнул председатель Национального совета.



Как добавил член Национального совета Сергей Костинский, в эфире местных и региональных FM-радиостанций каждая вторая песня звучит на украинском - средний ее показатель составляет 52%. По сравнению с предыдущим периодом доля украиноязычных песен выросла на 4%, перевыполнение квоты - на 17%.



"В 9-ти областях Украины доля песен на украинском составляет более 50%, а именно 52%.



Это Ривненская и Тернопольская области - по 79%, Сумская - 72%, Кировоградская - 71%, Ивано-Франковская - 70%, Львовская - 60%, Черновицкая - 58%, Волынская - 57%, Донецкая - 50%. Наибольшая динамика роста объема украиноязычных песен наблюдалась в 5-ти областях Украины: Кировоградская - на 24%, Черновицкая и Закарпатская - на 12%, Сумская - на 11%, Полтавская - на 10%.", - сказал Костинский.



По ведению передач на украинском языке на региональных и местных радиостанциях, то, отметил он, их средний объем составляет 93%, это на 1%. больше, чем в прошлом году, а перевыполнение квоты - на 33%.



В 10 областях средний показатель объема ведения передач на государственном языке составляет 95% и выше. Так, во Львовской, Ривненской, Хмельницкой областях это 100%, в Черниговской - 98%, Черновицкой, Черкасской, Ивано-Франковской - 97%, Харьковской, Кировоградской - 96%, Закарпатской - 95%.



В 5 областях Украины была мощная динамика увеличения объема ведения передач на украинском языке: в Донецкой она увеличилась за год на 13%, Харьковской, Закарпатской и Полтавской - на 6%, в Кировоградской - на 5%.



"В целом мы можем наблюдать, что украинский язык одинаково представлен ​​в эфире и общенациональных, и региональных, и местных радиостанций в каждой области Украины. Сегодня уже нет различий, нет особенностей, журналисты и в Донецкой области, и на Закарпатье, и в Харькове, и в Одессе прекрасно владеют украинским языком. И мы не видим никаких проблем, приводящих к оттоку слушателей", - подчеркнул Костинский.



