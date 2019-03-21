В Украине в ближайшие сутки ожидается по-весеннему теплая погода

В Украине в ближайшие сутки 21 марта в поле высокого атмосферного давления ожидается умеренно-теплая и преимущественно сухая погода, сообщает Укргидрометцентр. Осадков не ожидается, лишь в восточной части ночью прогнозируется небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на крайнем юге страны 0-5° тепла; днем 6-11° тепла; на Закарпатье и Одесской области до 14°; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.



В Киеве 21 марта без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 7-9° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 21 марта самая высокая температура днем была 20,3° в 1974 году, самая низкая ночью -20,0° в 1942 году.



В Украине 22 марта без существенных осадков, лишь днём на Левобережье небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с. Температура воздуха ночью 0-5° тепла, днём 7-12°, на Закарпатье и Одесской области до 15°; в Карпатах и горах Крыма ночью около 0°, днём 1-6° тепла.



В Киеве 22 марта без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.

