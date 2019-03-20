Сегодня сборная Украины в составе 25 футболистов отправится в Лиссабон

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко взял на стартовые матчи отбора на Евро-2020 25 футболистов.



По сравнению со списком, который был обнародован ранее, вне состава оказались Виктор Коваленко и Владимир Шепелев. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.



Таким образом, в Лиссабон (Португалия) отправятся:

вратари - Андрей Пятов, Денис Бойко, Андрей Лунин;

защитники - Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко, Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Эдуард Соболь;

полузащитники - Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Болбат, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Роман Безус;

нападающие - Роман Яремчук, Артем Кравец, Жуниор Мораес.



20 марта в 16.30 из аэропорта Борисполь чартер с национальной командой на борту возьмет курс на Лиссабон.



21 марта состоится предматчевая тренировка: в 21.00 по киевскому времени украинцы выйдут на поле стадиона “Да Луж”. На полчаса ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и один из игроков национальной команды встретятся с журналистами в конференц-зале арены.



Как сообщал Укринформ, 22 марта "желто-синие" стартуют в квалификации Евро-2020 выездным поединком с португальцами в Лиссабоне, а 25 марта встретятся с Люксембургом. Начало матчей - в 21.45.

