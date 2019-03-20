ЮНЕСКО выступило против "моста Кличко"

В Киеве разгорается скандал: ЮНЕСКО выступает против строительства пешеходно-велосипедного моста, который должен соединить Владимирскую горку с аркой Дружбы народов. Об этом сказано в письме Министерства культуры в КГГА от 11 февраля, передает LIGA.net.



В письме Министерства культуры говорится, что согласно закону "Об охране культурного наследия", перед началом строительных работ рядом с объектами всемирного наследия, в их буферных зонах и прилегающих территориях необходимо проинформировать Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО.



В середине февраля ЮНЕСКО прислал Министерству культуры письмо, в котором потребовало приостановить все работы.



Отметим, что строительные работы начались в конце прошлого года, а сам мост планировали открыть ко дню Киева - в конце мая 2019 года.

