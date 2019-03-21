Apple представила новые наушники AirPods

Компания Apple представила второе поколение беспроводных наушников AirPods, которые работают на один час дольше в режиме разговора без подзарядки.

Новые AirPods впервые поддерживают функцию голосового управления «Привет, Siri». В первом поколении наушников Siri можно вызвать двойным касанием.



Наушники будут доступны как со стандартным, так и с новым беспроводным зарядным чехлом. Заряда каждого из них хватит, чтобы продлить работу AirPods более чем на 24 часа. Беспроводной зарядный чехол также можно приобрести отдельно.



Заказы на новые AirPods начали принимать на сайте Apple и в приложении Apple Store 20 марта. В продаже наушники появятся позднее.

