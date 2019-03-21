Украина планирует войти в следующую зиму с запасами в ПХГ около 20 млрд куб. м газа

Украина планирует весной-осенью 2019 года увеличить объем закачки газа в свои подземные хранилища (ПХГ) на 3 млрд куб. м, войдя в следующий отопительный сезон с запасами около 20 млрд куб. м, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.



"Мы проводили оценку, что нам нужно для того, чтобы пережить самый жесткий вариант. Чтобы пройти эту зиму нам нужно закачать в "подземку" на 3 млрд куб. м газа больше того объема, который мы туда обычно закладываем", - сказал А.Коболев в интервью "РБК-Украина".



По словам А.Коболева, такие меры предосторожности связаны с ожиданием срыва РФ переговоров о продлении контракта на транзит газа через ГТС Украины, что может привести к дефициту газа и росту на него цен ближайшей зимой.



"Многие эксперты, мнение которых я ценю, полагают, что РФ с 1 января прервет транзит. В этом случае "Газпром" сможет по остальным газопроводам удовлетворить свои минимальные контрактные обязательства. Там небольшой дефицит по году, всего в 5 млрд куб. м, которые можно прокачать в этом году по нашей ГТС, положить в подземные хранилища и поднимать при необходимости. Таким образом, они не попадут в финансовые санкции. Цены на газ на европейском рынке сильно вырастут. Не факт, что "Газпром" при этом сильно потеряет в деньгах, но потеряет репутацию", - отметил глава НАК.



"Но если человек, который в РФ будет принимать решение о дальнейшем транзите по территории Украины, увидит в наших подземных хранилищах 20 млрд куб. м газа к зиме, и плывущий из США в Европу LNG-газ, то существует высокая вероятность того, что он не захочет терять репутацию, если все равно не добьется желаемого эффекта. То есть, закачивая дополнительные три миллиарда, мы как бы покупаем страховку", - добавил А.Коболев.



Ранее А.Коболев сообщил, что "Нафтогаз Украины" рассматривает возможность закачки дополнительного объема газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года. В этой связи компания планирует привлечь значительные кредитные ресурсы для покупки газа, ведет переговоры с рядом международных организаций.



Как сообщалось, Украина настаивает на подписании контракта с российским "Газпромом" на транзит газа после 2019 года по европейским правилам и с безусловным выполнением уже принятых решений Стокгольмского арбитража.

