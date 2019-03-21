Тонкая талия спасет женщину от рака яичников

Жировые отложения на талии, напоминающие фартук, провоцируют разрастание рака яичников, установили специалисты. В 80% случаев опухоли уже успевают распространиться именно в этот "фартук" (сальник) к тому моменту, когда заболевание диагностируется, сообщает BBC.



Сальник располагается в верхней части живота рядом с желудком. Он помогает поддерживать органы. Нередко рост сальника сопровождается ростом опухолей. Данный вывод ученые из Университета Чикаго, работавшие под руководством профессора Эрнста Лендьела, сделали в ходе эксперимента с мышами.



Они взяли клетки рака яичников и ввели их в живот здоровым мышам. Всего за 20 минут эти клетки добрались до сальника. Выяснилось, что протеиновые сигналы, испускаемые сальником, привлекали раковые клетки. Если нарушить передачу данных сигналов, получится снизить степень притяжения, по меньшей мере, на 50%.



Более того, попадая в сальник, раковые клетки начинали меняться, кормясь от жировых клеток. В итоге рак распространялся. По мнению исследователей, ключевую роль в данном процессе может играть протеин, известный как белок, связывающий жирные кислоты (FABP4). Дело в том, что раковые клетки в сальнике вырабатывали в большой концентрации FABP4.



При блокировании работы FABP4 перенос питательных веществ из жировых клеток в раковые значительно снижался. Также сокращался рост опухоли и ее способность образовывать новые кровеносные сосуды.

