Лайм Такси – самая быстрая подача такси в Киеве

Вызов такси с помощью специального приложения в смартфоне и ожидание машины в течение всего нескольких минут – это реальность, которая стала возможной благодаря современным технологиям и новым стандартам обслуживания пассажиров. Компания Лайм Такси в Киеве стала одной из первых, кто предложил жителям и гостям украинской столицы уникальный сервис, позволяющий оформить вызов и сразу получить расчет стоимости поездки. Клиенту всегда будет подана ближайшая свободная машина, а если учесть что Лайм Такси в Киеве имеет партнерские отношения со всеми имеющимися таксопарками города, ожидание автомобиля займет минимально возможное количество времени.

Полный комплекс таксомоторных услуг

Сервис сегодняшнего дня – это учет всех требований и пожеланий заказчика, поэтому заказывая Лайм Такси в Киеве, можно указывать на необходимость подачи машины для некурящих пассажиров, оформить курьерскую доставку (продукты, топливо), воспользоваться услугой «трезвый водитель», обращаться за технической помощью в дороге или вовсе заказывать полноценные грузоперевозки.





С помощью специального мобильного приложения Лайм Такси в Киеве вам станут доступны все транспортные службы и автомобили такси, водители которых также пользуются специальными мобильными программами, позволяющими мгновенно получать заказы и рассчитывать свое время прибытия к клиенту. Взять заказ удается тому из них, кто находится ближе.

Такси в аэропорт Борисполь

Многие из тех, кому необходимо добраться к самой большой воздушной гавани страны или приехать из аэропорта Борисполь в столицу, выбирают такси, поскольку этот вид транспорта обеспечивает наиболее быструю и комфортную перевозку по 18-километровому маршруту. Трансфер от компании Лайм Такси по ссылке http://limetaxi.com.ua/taksi-borispol/ может включать в себя встречу пассажиров в терминале аэропорта, подачу автомобиля класса «люкс», минивэна или микроавтобуса, специально предназначенного для перевозки больших групп с большим количеством багажа.

Вакансии киевской службы Лайм Такси

Компания постоянно набирает сотрудников, готовых стать водителями или диспетчерами, предлагая отличные условия работы в такси и выдвигая предельно простые требования к соискателям. Более подробно об условиях принятия желающих в дружный коллектив службы Лайм Такси в Киеве и правилах заполнения соответствующей онлайн заявки можно узнать на странице http://limetaxi.com.ua/vakansii-taksi-v-kieve/ официального сайта компании.