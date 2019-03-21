Садовый больше не хочет быть мэром Львова

Садовый больше не хочет быть мэром Львова

Многолетний городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что больше не будет баллотироваться на пост мэра. Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.

"Заканчивается моя третья каденция в должности председателя Львова - я был мэром 13 лет. Я бы очень хотел, чтобы после меня приходили более молодые, мудрые, талантливые, более успешные люди, и я максимально буду их поддерживать", - сказал Садовый.

Он отметил, что сейчас ставит себе цель работать на уровне государства.

"Моя задача сегодня - работать на уровне государства, ведь только так я могу помочь и Львову, и Одессе, и Харькову, и Николаеву. Ведь сегодня до 80% городов находятся под влиянием криминалитета, и также я вижу, как криминалитет хочет залезть во Львов - я этого не позволю!" - добавил Садовый.

В то же время мэр Львова не смог четко ответить, какой вектор работы выбрал для себя на будущее - политику или власть.