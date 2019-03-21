Садовый больше не хочет быть мэром Львова

Многолетний городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что больше не будет баллотироваться на пост мэра. Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.



"Заканчивается моя третья каденция в должности председателя Львова - я был мэром 13 лет. Я бы очень хотел, чтобы после меня приходили более молодые, мудрые, талантливые, более успешные люди, и я максимально буду их поддерживать", - сказал Садовый.



Он отметил, что сейчас ставит себе цель работать на уровне государства.



"Моя задача сегодня - работать на уровне государства, ведь только так я могу помочь и Львову, и Одессе, и Харькову, и Николаеву. Ведь сегодня до 80% городов находятся под влиянием криминалитета, и также я вижу, как криминалитет хочет залезть во Львов - я этого не позволю!" - добавил Садовый.



В то же время мэр Львова не смог четко ответить, какой вектор работы выбрал для себя на будущее - политику или власть.

