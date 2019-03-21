Цены на нефть обновили максимумы 2019 года

Цены на нефть обновили максимумы 2019 года в четверг на фоне снижения уровня предложения на рынке за счет сокращения добычи во главе с ОПЕК и санкций США против Ирана и Венесуэлы.



Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.



Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE (NYSE: ICE)



Futures составляет $68,64 за баррель, что на $0,14 (0,2%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В среду эти контракты выросли в цене на $0,89 (1,32%) - до $68,50 за баррель.



Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,04 (0,07%) - до $60,27 за баррель. По итогам торгов в среду контракт вырос в цене на $0,94 (1,59%) - до $60,23 за баррель.



“Венесуэльский экспорт в США окончательно иссяк, после того как ранее в этом году американская администрация ввела против него санкции”, - сообщили аналитики банка ANZ в четверг.



Экспорт иранской нефти также упал. США хотят сократить экспорт нефти Ирана примерно на 20 процентов до менее чем 1 миллиона баррелей в сутки начиная с мая, потребовав от стран-импортеров ограничить покупки во избежание попадания под санкции.



Поддержку рынку также оказали данные Минэнерго США, указавшие на максимальное с июля прошлого года сокращение запасов нефти в Штатах при существенном росте экспорта.



Запасы нефти в США на прошлой неделе упали почти на 10 миллионов баррелей - максимально с июля, сообщило Управление энергетической информации в среду.



По данным EIA, запасы снизились на 9,6 миллиона баррелей до 439,5 миллиона баррелей - минимума с января. Эксперты в среднем ожидали повышения показателя на 1,75 млн баррелей.



Запасы бензина в стране упали на 4,59 млн баррелей, дистиллятов - на 4,13 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов, как бензина, так и дистиллятов, на 2,1 млн баррелей.



Экспорт нефти из США за неделю, завершившуюся 15 марта, вырос до 3,39 млн баррелей в сутки - это второй из самых высоких показателей с 1993 года.



По состоянию на 09:30 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 68,52 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 68,28 доллара за баррель, что на 22 цента ниже уровня закрытия торгов ($68,50).



