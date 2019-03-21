Очередную витрину магазина Roshen подожгли в Киеве

В дежурную часть Днепровского управления полиции Киева около 21.00 среды поступило сообщение о том, что двое неизвестных подожгли магазин на проспекте Юрия Гагарина и в настоящее время полицейские разыскивают двух человек, которые совершили поджог.



"Работники полиции опросили свидетелей, которые сообщили, что к магазину подбежали двое лиц в медицинских масках, облили витрину неизвестным веществом и подожгли. После чего с места преступления скрылись. Следственно-оперативная группа на месте происшествия изъяла остатки бутылки, в которой находилось неизвестное вещество, ее отправили на экспертизу", - сообщает в четверг утром Отдел коммуникации полиции Киева.



По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.



"Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного правонарушения", - отметили в столичном главке полиции, добавив, что правоохранители прорабатывают видео с камер наблюдения и опрашивают свидетелей.



В ГУ Нацполиции Украины в г.Киеве не сообщают о том, на какой магазин было совершено нападение, однако по сообщениям очевидцев из соцсетей, речь идет о фирменном магазине Roshen.



Как сообщалось, вечером 17 марта, а также днем 18 марта в Киеве также были совершены поджоги витрин магазинов Roshen. Во втором случае были задержаны два человека.

