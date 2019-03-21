В посольстве США опровергли слова Луценко о передаче ему списка "неприкасаемых"

Заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о передаче ему послом США Мари Йованович списка людей, от преследования которых следует воздержаться, не соответствуют действительности, сообщает "ТСН" (Телевизионная служба новостей телеканала "1+1") со ссылкой на полученный ею ответ посольства США на соответствующий запрос.



"Заявления генерального прокурора Украины не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович", - говорится в документе.



В нем также отмечается, что обвинение в адрес представителей США является проявлением коррупции. "Такие атаки углубляют нашу решимость помочь Украине в достижении победы в борьбе с коррупцией", - отметили американские дипломаты. И объяснили, что озвучивание претензий в средствах массовой информации Соединенных Штатов не делает эти претензии правдивыми.



Также в ответе содержится заверения в верности США идеи поддержки реформ в Украине. "Чтобы добиться успеха, Украина нуждается в преданных чиновниках и сильных антикоррупционных институтах", - отмечается в тексте.



Комментируя отсутствие финансирование органов украинской прокуратуры со стороны США, о котором говорил Ю.Луценко, в посольстве США объяснили, что их страна неуклонно придерживается взятых на себя обязательств, в том числе и финансовой поддержке необходимых для развития Украины изменений в системе правосудия, однако распределяет средства с учетом потребностей момента.



"В случае отсутствия политической воли, например, со стороны Генеральной прокуратуры, мы соблюдаем свою ответственность перед налогоплательщиками США и передаем средства помощи туда, где они могут дать положительный результат", - пояснили в посольстве.



Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Ю.Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович давала ему список людей, от преследования которых следует воздержаться, однако он счел недопустимым придерживаться таких пожеланий. "К сожалению, на первой встрече посол США в Киеве дала мне список людей, от преследования которых следует воздержаться", - цитирует Ю.Луценко американское издание.



Генпрокурор Украины продолжил: "Мой ответ был, что это является недопустимым".



В то же время, The Hill пишет, что Государственный департамент США назвал такое заявление генпрокурора Украины "прямой фабрикацией".



По информации телеканала, Госдеп в настоящее время не оказывает финансовой поддержки органам прокуратуры Украины, Ю.Луценко же назвал "достаточно странной" ситуацию с неполучением $4 млн, которые были выделены американской стороной для органов украинской прокуратуры, но не поступили по назначению.