Константа дяди Коли

Выносил мусор и случайно вступил в живую дискуссию с группой местных бомжей. Обсуждались исключительно геополитические темы. Без всякого предвыборного контекста. Дело в том, что делать прогнозы насчет исхода президентских выборов во всех слоях украинского социума считается моветоном. Это как обсуждать, к примеру, триппер и другие нетолерантные темы. Мусорник, где состоялся дискурс, расположен возле спорной территории. После бурного строительства нового микрорайона, когда многоэтажные свечки вспороли девственные земли бывшей свалки, география района изменилась.



Возникли новые ареалы обитания бомжей, произошел очередной передел территории, который сопровождался сложными интригами и многоходовыми комбинациями. Ситуация более или мене устаканилась к концу прошлого года. За исключением «пограничных бачков» на стыке территорий, контролируемых «больничной группировкой» (получила свое название по месту дислокации – возле районной поликлиники) и «сельпошными» (обитатели треугольника с маркетами «Сельпо» на острых углах геометрической фигуры). Лидер «больничных», дядя Коля с позывным «Е...н», долго мне объяснял, как квадрат вписывается в треугольник и почему образуются мертвые зоны. Я мало что понял, поскольку это очень сложная геополитическая механика. Высокая политика, однако.



Поэтому вы понимаете, что в дискуссии приняли участие опытные дипломаты, имеющие за плечами годы сложнейших политических интриг. Постоянно, с...ка, появлялись нарушители конвенции, которые заявляли свои права на ничейные земли. Как раз одну из попыток циничной аннексии и отбил временный альянс «больничных» с «сельпошными». Однако все понимали: это временный союз, который обречен на развал. Тем не менее настроение у всех было хорошее, и разговор естественным образом вырулил на недавнее интервью генерального прокурора американскому изданию «The Hill».



В неприглядном, шокирующем свете предстала Мари Йованович, послица США в Киеве. Якобы она в первые часы генпрокурорства Луценко вручила ему список неприкасаемых. 32 фамилии, которых «нельзя трогать ни в коем случае». Мы быстро вычислили практически всех. Определенные разночтения вызвала лишь фамилия Сергея Лещенко



Деньги были получены грузинской командой реформаторов, внедренной в ГПУ для проведения «глубокой реформы». Руководил командой Давид Сакварелидзе, и большая часть средств пошла на обновление его гардероба. Одна куртка, сделанная из меха тибетских шиншилл, стоит как нормальный «Мерседес»

В нем генпрокурор, о деятельности которого местная бомж-элита была наслышана очень хорошо, сделал сразу несколько заявлений, каждое из которых тянуло на хорошую сенсацию. Во-первых, четко прозвучал «украинский след» в американских выборах. Не какая-то там Россия, а Украина основательно наследила в избирательном поле США, оказав решающее влияние на исход кампании. Один из бомжей к случаю процитировал фрагмент перехваченного разговора директора НАБУ Артема Сытника с неким «Колей». Вы все его слышали. «Я Хиллари (Клинтон) поддерживал жеж». Правда, в его интерпретации разговор сводился к набору нецензурных ругательств с просьбой дать сигарету. Но все собеседники были опытными дипломатами, чтобы сразу уловить скрытый подтекст послания.Во-вторых, в неприглядном, шокирующем свете предстала Мари Йованович, послица США в Киеве. Якобы она в первые часы генпрокурорства Луценко вручила ему список неприкасаемых. 32 фамилии, которых «нельзя трогать ни в коем случае». Мы быстро вычислили практически всех. Определенные разночтения вызвала лишь фамилия Сергея Лещенко. Большинство присутствовавших знали его как «Окуня» из «министерки». Так вот, за него даже дядя Коля не подписался бы, не то что целый американский посол. Точнее, послица. Редкий гад. Мало того, что тырит чужой картон, так еще бутылки возле больнички собирает. Беспредел полный.Госдеп, естественно, опроверг информацию генпрокурора. Это понятно. Не желают выносить грязное белье из штанов. Фигура речи. Однако образовался довольно запутанный клубок различных сюжетных линий, который приводил к неоднозначным выводам. Лидер бомжей с нецензурным позывным даже начертил горлышком от пивной бутылки приблизительную схему сути конфликта. Из нескольких квадратиков. В первом значилось «Все пи...сы». С этими аксиоматическим утверждением трудно было не согласиться. Далее вероятное древо развития событий вело к квадрату с фамилией Пол Манафорт, где значилась сумма $12,7 млн. Именно на такую сумму были опубликованы на сайте НАБУ «расписки» Пола в так называемой «амбарной книге» Партии регионов. Затем дядя Коля решительно нарисовал круг, но тут все резко слиняли, поскольку скоро должна была приехать мусорка. Работа, мать его.Интеллектуальная накачка, полученная от опытных и искушенных в жизненных тонкостях аналитиков, сделала свое дело. Мысли постоянно возвращались к схеме, начертанной на песке возле бойлерной. Вот квадрат с основополагающим тезисом, вот фамилия Пола Манафорта. Сумма. Расписка. Неужели не Путин, а именно мы вмешались в выборы США? Почему именно сейчас, за девять дней до президентских выборов в Украине, данная информация озвучена на официальном уровне? Куда пропали четыре миллиона долларов, выделенных США на реформу украинской Генпрокуратуры?Это самый простой вопрос. Деньги были получены грузинской командой реформаторов, внедренной в ГПУ для проведения «глубокой реформы». Руководил командой Давид Сакварелидзе, и большая часть средств пошла на обновление его гардероба. Одна куртка, сделанная из меха тибетских шиншилл, которые трутся ж…пой о камни в высокогорье Гималаев и оставляют по несколько нежных волосков, собираемых шерпами по ночам, стоит как нормальный «Мерседес». На литовских номерах. А ведь были еще брендовые джинсы, ботинки, очки и так, по мелочи. ГПУ подозревала, что деньги были доставлены грузинам. Поэтому специально обученные люди аккуратно вынесли дверь в кабинет Давида и примерно с двух ударов взломали большой несгораемый сейф. Внутри была обнаружена початая бутылка чачи и издевательски малая сумма в национальной валюте. Картина абсолютно ясна.Мари Йованович шьют дело о покрывательстве украинского следа в американских выборах. Именно демократы создали развитую систему антикоррупционных органов во главе с НАБУ, которая «запалила» Манафорта и сделал Дональду больно. Почему это всплыло только сейчас? Тоже мне бином, с…ка, Ньютона. Если Йованович начнет говорить о фальсификации выборов, то доверия к ее словам не будет у высшего американского руководства. Ее могут вообще отозвать. А поскольку международными наблюдателями на президентских выборах являются 200 канадцев украинского происхождения, 150 представителей Всемирного конгресса украинцев и 4 иорданца, то о каких нарушениях вообще может идти речь? Что эти иорданцы могут сделать? Да ничего. Прав был дядя Коля, сформулировав нерушимую константу, раскрывающую суть современной геополитической закулисы.