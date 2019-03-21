США намерены оставить в Сирии 400 военнослужащих

Соединенные Штаты планируют сократить свое военное присутствие в Сирии до 400 человек. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, беседуя в среду с журналистами в Белом доме перед отъездом в штат Огайо.



"В Сирии мы оставляем 200 человек. И еще 200 человек в другом месте в Сирии - ближе к Израилю - на [определенный] период", - отметил глава американской администрации. Он не уточнил, как долго США намерены сохранять свой воинский контингент в Сирии. До недавних пор в этой арабской стране было размещено примерно 2,2-2,5 тыс. американских военнослужащих, в основном - силы спецназа.



При этом Трамп в очередной раз поставил себе в заслугу разгром в Сирии формирований террористической группировки "Исламское государство". Он продемонстрировал прессе две карты - схемы, на одной из которых, по его словам, были помечены те районы Сирии, где ИГ действовала до прихода нынешнего американского лидера к власти. Вторая же карта показывает, как пояснил Трамп, что теперь практически все эти районы Сирии освобождены от ИГ.



Как утверждал глава Белого дома, ИГ контролирует в Сирии лишь "крохотную точку, которая исчезнет к сегодняшнему вечеру". "Это вышло только 20 минут назад", - сказал Трамп о показанных им картах.



