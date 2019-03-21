Bloomberg: в Кремле прорабатывают сценарии, позволяющие Путину остаться у власти как можно дольше

Администрация президента России рассматривает несколько вариантов, которые позволят Владимиру Путину сохранить власть как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.



Среди возможных вариантов рассматривают объединение России и Белоруссии в одно государство. По этому сценарию, Путин возглавит новую страну и сможет обойти ограничение по числу президентских сроков. Против объединения двух стран ранее выступал президент Белоруссии Александр Лукашенко.



Также в Москве обсуждали сценарий, схожий со сменой власти в Казахстане, сообщил политический консультант и бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин. Сейчас у Кремля нет согласованного сценария по передаче власти после ухода Путина, сказали источники Bloomberg.



Срок президентских полномочий Владимира Путина истекает в 2024 году.

