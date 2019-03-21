Генпрокуратура расследует вмешательство НАБУ в американские выборы - Луценко

После того как была обнародована запись, на которой слышно, как директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник признается, что в 2016 году он "сливал" "черную бухгалтерию" Партии регионов в штаб кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, Генеральная прокуратура Украины начала расследование данного факта. Об этом генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил в интервью вашингтонскому изданию The Hill.



Прокуратура выясняет, умышленно ли правоохранительные органы нашей страны "слили" финансовые отчеты, которые также известны под названием "амбарная книга" Партии регионов. Именно они стали причиной отставки Манафорта из кампании Трампа и обвинении его в заговоре с Россией. По данным The New York Times, в "черной бухгалтерии" фамилия Манафорта упоминается 22 раза. В целом речь шла о выплатах на сумму в $12,7 млн, осуществленных в течение 2007-2012 годов.



По словам Луценко, расследование усложнено тем, что украинские правоохранительные органы имели частые контакты с посольством США во времена администрации Обамы в Киеве в то время.



"Если сотрудники правоохранительных органов Украины, которые часто работали с посольством США, действительно "слили" документы Манафорта, пытаясь повлиять на американские выборы в пользу Клинтон, общественность заслуживает того, чтобы знать, кто знал, что и корда", - сказано в публикации.

