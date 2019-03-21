Жители столицы Казахстана останутся "астанчанами" - мэр города

Жители Астаны после переименования столицы Казахстана в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева будут, как и прежде, называться астанчанами, заявил мэр города Бахыт Султанов.



"Сегодня мы вступили в новый этап развития. Столица нашей Родины будет носить имя основоположника современного Казахстана. По предложению президента, наш город переименовывается в Нур-Султан (...). При этом, мы - все жители столицы - остаемся астанчанами. Это уже устоявшийся термин", - сказал Б.Султанов, обращаясь к горожанам и гостям столицы по случаю Навруза.



Поздравление мэра размещено на сайте городской администрации.



Мэр отметил, что инициатива о переименовании Астаны "направлена на то, чтобы выразить благодарность и уважение народа первому президенту за его инициативу и реализацию идеи создания страны Великой степи, за все то, что он сделал для ее столицы".



Накануне новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой увековечить имя первого президента страны Нурсултана Назарбаева в названии столицы и переименовать Астану в Нурсултан. В тот же день парламент на совместном заседании палат, рассмотрев в двух чтениях, принял закон о внесении поправки в Конституцию о переименовании Астаны.

