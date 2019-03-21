Почти 70% украинцев не верят в честность выборов

По данным опроса почти 70% украинцев не верят, что выборы президента будут проведены честно. Об этом рассказала директор Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Ирина Бекешкина во время пресс-конференции, передает УНН.



"Согласно нашим опросам, почти 70% граждан не верят в то, что выборы будут честными. Поэтому очень нужно такое объективное, открытое исследование, которое будет показывать насколько был объективно проведен подсчет голосов", - рассказала она.



Она добавила, что одной из функций экзит-пола является миротворчество, ведь после объявления результатов выборов много кандидатов могут не соглашаться с ними и высказываться о фальсификации этих результатов.



"Экзит-пол должны стать доказательством того, что фальсификации не было, или, если фальсификации были, то они будут показывать сколько их было и где", - добавила Бекешкина.

