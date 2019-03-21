Такса забралась в кроличью нору и пять дней блуждала под землей

В английской деревне Хоэрт, графство Уэст-Йоркшир, пропавшую собаку отыскали после ее многодневного отсутствия в глубокой кроличьей норе. Об этом сообщает издание Daily Mail.



Такса по кличке Ральф потерялась, когда гуляла возле дома. Хозяева несколько дней искали пса в окрестностях. Кроме того, они через Facebook попросили помощи у друзей и соседей. Все усилия были напрасны.



Через пять дней хозяин повел на прогулку сестру Ральфа — таксу Эди. На расстоянии полутора километров от дома он услышал скуление, доносящееся из-под земли. Собака тоже что-то почуяла.



Вместе со знакомым мужчина два часа раскапывал огромный лабиринт, состоящий из прорытых кроликами нор. Ральф застрял в них на глубине полутора метров под землей. Пес пытался выбраться на поверхность, устал и заметно похудел.



Хозяйка таксы полагает, что Ральф угодил в нору, когда гнался за кроликом. «Он любит бегать за кроликами и часто этим занимается, но на этот раз зашел слишком далеко, — говорит она. — Надеюсь, это послужит ему уроком».

