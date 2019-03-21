В Раде готовят проект о легализации марихуаны

Комитет Верховной Рады по правам человека совместно с общественными организациями разрабатывают законопроект о легализации каннабиса для медицины. Такое заявление сделал представитель общественной организации "Ассоциация медицинского каннабиса" Геннадий Шабас, передает "Интерфакс-Украина".



"После того, как петиция за легализацию медканнабиса набрала необходимые 25 тысяч подписей, комитет по правам человека рассмотрел ее. Они сказали, что готовили законопроект и обращались к нам за помощью. Этот вопрос в любом случае будет решен. Думаю, уже в этом году у нас будет закон", - сказал Шабас.



При этом он не сказал готов ли уже законопроект.



Кроме того научный советник фармкомпании "Фармак" Виталий Усенко отметил, что украинские фармпроизводители готовы разрабатывать препараты на основе медицинской марихуаны.



"Если будут изменения в законодательстве Украины, то это возможно. Мы можем разрабатывать эти препараты и внедрять их в клиническую практику. Это будут растительные препараты", - сказал он.

