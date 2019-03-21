Клонирование Месси оказалось возможным

Генетик и глава Европейского генетического архива Аркади Наварро заявил, что на сегодняшний день технологии позволяют клонировать футболиста Лионеля Месси. Слова ученого приводит Mundo Deportivo.



Наварро заявил, что генетики могут создать человека, который будет очень похож на нападающего «Барселоны». «Мы бы получили близнеца Месси. Будто бы они родились вдвоем, но одного из них заморозили лет на 20», — заявил ученый.



Месси — лучший бомбардир в истории «Барселоны». В 674 матчах он забил 591 гол. В ноябре он вышел на второе место по количеству голов в составе одного клуба за всю историю футбола. Этот рекорд принадлежит бразильцу Пеле: он почти всю карьеру провел в «Сантосе» и отличился 643 раза.



Аргентинец пять раз выигрывал «Золотой мяч», вручаемый лучшему футболисту мира. Вместе с «Барселоной» он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании, и четыре раза — победителем Лиги чемпионов.



Клонирование человека во многих странах считается неэтичным и противозаконным. В частности, создание клонов запрещено во Франции, Германии, Испании и США.

