Подготовку пилотов Трампа проверят

В США проверят качество подготовки пилотов военно-транспортных и грузовых самолетов, а также президентского «борта номер один» (Air Force One). Об этом сообщил CNN начальник штаба американских Военно-воздушных сил генерал Дэвид Голдфейн.



По его словам, командование ВВС США решило удостовериться, что военные летчики могут эффективно действовать в случае возникновения внештатных ситуаций, в том числе знают, когда следует отключать режима автопилота. В первую очередь это касается экипажей самолетов C-17 и KC-46, выпускаемых корпорацией Boeing. На вооружении американских ВВС также находятся военные модификации лайнеров Boeing 737 и Boeing 747, в том числе VC-25A, используемый президентом.



Проверка будет мерой предосторожности в свете катастрофы пассажирского Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии. Как отмечается, в американские военных самолетах используются системы, отличные от установленных в двух разбившихся за полгода Boeing.



CNN отмечает, что после последнего крушения встал вопрос, проходят ли пилоты коммерческих авиалиний необходимую подготовку и знают ли, как действовать, если с автоматикой самолета что-то не так.

