Украинские трассы предлагают обустроить шумовой разметкой

На украинских трассах, в частности, на дорогах высшей категории (I-II), предлагают устанавливать фрезерованную шумовую дорожную разметку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.



"Шумовая разметка - это действительно недорогой и эффективный способ повышения безопасности движения и уменьшения количества авто, которые вовлекаются в дорожно-транспортные аварии. Например, если человек долго находится за рулем и начинает засыпать, такие шумовые полосы могут спасти жизнь. Поэтому при обновлении СНиП по дорогам общего пользования мы прописали целесообразность устройства таких полос на крупнейших трассах - дорогах I-II категории", - сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.



Впервые шумовые полосы появились в США в середине 50-х годов прошлого века и по принципу своего действия напоминают "лежачих полицейских". Они представляют собой искусственные неровности, которые, в зависимости от назначения, оборудуются вдоль или поперек дороги. Во время наезда на них водитель автомобиля начинает чувствовать существенную вибрационное и шумовое воздействие, что, в свою очередь, способствует повышению внимания на дороге во время движения вдоль дорожных обочин или перед приближением к участку с повышенной опасностью.



Заместитель министра отметил, что такие шумовые разметки, кроме США, также широко применяются в Германии, Канаде, Финляндии, Дании, Швеции, Норвегии и во многих из этих стран являются обязательными при проектировании новых дорог.



"Применение шумовых полос позволяет добиться значительного снижения уровня аварийности на дорогах, как минимум в 2 раза. Мы также должны внедрять такие действенные европейские решения и практики повышения безопасности движения на трассах", - добавил Парцхаладзе.

