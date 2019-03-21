Украина может получить ПДЧ в НАТО раньше 2023 года - представитель Порошенко

Украине могут предоставить план действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО раньше 2023 года, допускает спикер избирательного штаба кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Олег Медведев.



"В 2019 году оно вряд ли будет решено, но далее можно рассчитывать, что получение плана действий относительно членства в НАТО может произойти и раньше, чем в 2023 году", - сказал О.Медведев на брифинге в четверг в Киеве.



Он напомнил, что на прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко написал письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором рассказал о своем намерении на Лондонском саммите НАТО в декабре 2019 года поставить вопрос о предоставлении Украине ПДЧ.

