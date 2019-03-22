КНДР вышла из совместного офиса связи с Южной Кореей

КНДР вывела свой персонал из межкорейского офиса связи в приграничном городе Кэсон, который был открыт в сентябре 2018 года.



Об этом заявили в Министерстве объединения Южной Кореи, сообщает агентство Reuters.



"Северная Корея в пятницу вывела персонал из офиса связи с Южной Кореей..." - говорится в сообщении.



Свое решение Пхеньян объявил Сеулу в пятницу утром во время еженедельной встречи их представителей. Отмечается, что это было указание на высшем уровне".



Ранее сообщалось, что совместный офис связи между двумя Кореями открылся в сентябре 2018 года. В нем работали до 20 чиновников КНДР.



3 января из Министерства объединения Республики Корея сообщили, что КНДР возобновила специальную линию связи с Южной Кореей в пограничном пункте Пханмунджом.



Этот канал связи, открытый в августе 1972 года, не использовался с февраля 2016-го, когда Пхеньян закрыл его в ответ на решение Сеула прекратить свою деятельность в промышленной зоне Кэсон.

