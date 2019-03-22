Украина требует от РФ отменить приговор Грибу

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением суда Российской Федерации об осуждении Павла Гриба до шести лет лишения свободы в колонии и требует немедленно отменить незаконный приговор. Об этом говорится в заявлении МИД относительно решения Северо-Кавказского окружного военного суда Российской Федерации по делу незаконно осужденного украинского политзаключенного.



В МИД подчеркивают, что российская сторона грубо нарушила нормы и принципы международного права - от похищения 24 августа 2017 Гриба в белорусском городе Гомель, непредоставление длительное время информации о месте его пребывания, незаконного содержания под стражей в Краснодаре и Ростове-на-Дону, ограничений в оказании неотложной медицинской помощи - и к неправомерному приговору.



Кроме того, дипломаты напомнили, что показания Павла, предоставленные в ходе судебного разбирательства, по сфальсифицированным обвинениям, угроз, физического воздействия и психологического насилия со стороны российских силовых структур были отклонены судом.



В Министерстве считают, что соответствующим судебным решением российская сторона грубо нарушает права человека - в том числе право на справедливый суд и право на жизнь.



"Требуем немедленно отменить незаконный приговор по делу Павла Гриба, обеспечить постоянный медицинское сопровождение, обеспечить его освобождение и беспрепятственное возвращение в Украину. Призываем международное сообщество усилить давление на государство-агрессора Российскую Федерацию с целью прекращения грубых нарушений прав человека и освобождения незаконно осужденного гражданина Украины П.Гриба", - отметили в дипведомстве.

