В прошлом году Украину посетило более 14 млн иностранцев

В 2018 году Украину посетило 14,2 миллиона иностранцев. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины на своей странице в Facebook, передает УНН.



"В 2018 году нашу страну посетило 14,2 миллиона иностранцев, мы же работаем над тем, чтобы увеличить эту цифру до около 30 миллионов туристов ежегодно. Это возможно сделать путем развития туристических возможностей столицы и регионов", - говорится в сообщении.



В министерстве добавили, что в этом году на развитие туризма Украины в бюджете предусмотрено 17 млн грн.



В этом году Минэкономразвития планирует представить страну, как интересное туристическое направление, на важных международных выставках в Лондоне, Сингапуре, Барселоне и Шанхае.



"Минэкономразвития как государственный регулятор в сфере туризма, работает не только над популяризацией Украины, но и над тем, чтобы лучше защищать наших туристов. Мы разработали законопроект о повышении финансовой ответственности туроператоров. Инициатива заключается в том, чтобы установить ежедневное финансовое обеспечение на уровне 5% от оборота туроператора и не менее 50 тысяч евро", - добавили в министерстве.

