Супрун призвала украинцев голосовать на выборах взвешенно

Руководительница МЗ Ульяна Супрун призвала украинцев голосовать на выборах президента Украины взвешенно.



Об этом она написала в Facebook.



"Обязательно взвешенно принимайте решение за кого проголосуете 31 марта", - написала она.



Кроме того, глава МОЗ написала, что она злится, когда кто-то пишет "если Х выиграет выборы - я эмигрирую из страны".



"Когда я читаю подобную реакцию на те или иные социологические опросы или политические прогнозы, меня всегда берет злость", - написала Супрун.



Она рассказала, что ее бабушки и дедушки эмигрировали из Украины, так как бежали от расстрелов или в лучшем случае ссылки в Сибирь.



"Возможность родиться в государстве Украина, вырасти здесь, бороться за ее свободу с поддержкой всего международного сообщества - это все были мечты наших предков. Миллионы украинцев всю жизнь работали, боролись и умирали за то, чтобы это стало возможным. И мы все равно находим себе причины быть пессимистами, опускать руки и ныть. У каждого есть право на свободное передвижение и право на эмиграцию в том числе. Проблема в том, что много украинцев ментально бегут из страны, физически оставаясь здесь и не борются за свои мечты ", - написала Супрун .



Она сказала, что для Кремля идеальными являются те, украинцы, которые Не доверяют друг другу, верят в мессий, живут горизонтом планирования в несколько месяцев, постоянно ссорятся по поводу того "кто?", А не "для чего?" Или "как? "ждут быстрых глобальных изменений, мечтают о лучшей жизни за рубежом. По ее мнению, таких украинцев легче покорить.



"Таким украинцам легко будет навязать, что их будущее зависит всегда от кого-то другого, а не от них самих. Их легко заставить колебаться в любых долгосрочных планах или больших мечтах в собственной стране. Их легко заставить постоянно ждать (тратить время) ", - написала она.



Она считает, что страна, в которой все зависит от одного человека / должности, может быть только страной рабов. Также, по ее мнению, страна со свободными людьми не может быть разрушена даже пессимистическим результатам любых голосований.



"Если перестать сомневаться в самих себе - у нас получается делать большие изменения. Пожалуйста, не живите так как политики решают все - это иллюзия. Но помните, что политики в государствах с населением, а не гражданами - решают очень много. ", - написала руководительница МОЗ.



Она призвала украинцев работать со своим окружением, убеждать своих друзей и родственников, помнить цену, которую платим каждый день, чтобы иметь настоящее право выбора.



"Ведите себя так, будто именно на вас максимально большая доля ответственности за будущее Украины. Потому строить лучшую страну - это ежедневный труд, а не сезонная история с привязкой к политическим циклам", - подытожила Супрун.

