Создатели «Игры престолов» ответили на критику седьмого сезона

Съемочная команда «Игры престолов» ответила на критику фанатов, которые были недовольны слишком быстрым развитием событий в седьмом сезоне. Слова создателей сериала передает Entertainment Weekly.



Несмотря на то что последний вышедший сезон был самым коротким из всех, считается, что за семь серий авторам удалось рассказать больше, чем за стандартные 10 эпизодов. В связи с этим некоторые поклонники шоу раскритиковали создателей сериала за неправдоподобную быстроту развития событий. Особое недовольство фанатов вызвала скорость перемещения главных героев по Вестеросу, будто у каждого из них был свой дракон или реактивный ранец.



«Мы решили наладить этот момент в последнем сезоне», — заявил исполнительный продюсер Брайан Когман. Всегда найдутся поклонники, которые считают, что в сериале надо что-то исправить, добавил он.



«У нас были отрезки времени, которые зрители не уловили, так как мы не писали "три недели спустя"», — пояснил сценарист Дэвид Хилл и заверил, что в финальном сезоне будет больше временной логики.

