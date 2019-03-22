Полякам анонсировали введение безвиза с США до конца года

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер надеется на введение безвизового режима для поляков до конца года. Об этом она заявила в интервью польскому изданию Polsat News, передает УНН.



"Я намерена воплотить введение безвизовой программы для поляков до отъезда из страны. Надеюсь, что это случится в этом году", - заявила Мосбахер.



По словам посла, чем больше поляков воспользуются возможностью получить визу и посетить США, тем более реальным станет получение безвиза. Это может произойти при снижении уровня отказа в получении виз. Как сообщила посол, необходимо сократить границу отказов, уменьшив показатель всего на 3%.

