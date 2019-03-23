На выходных в Украине немного похолодает

В ближайшие сутки, 23 марта, с северо-запада Европы на территорию Украины переместится очередная порция прохладного воздуха, в большинстве областей температура немного снизится, сообщает Укргидрометцентр. Ожидается рост атмосферного давления, постепенное прекращение осадков, а днем - ослабление ветра. В восточных областях и Приазовье небольшой дождь и мокрый снег; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем юге до 6° тепла; днем 4-9° тепла, в западных и Одесской областях 10-15°.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 марта самая высокая температура днем была +20,4 в 1913 году, самая низкая ночью -17,3 в 1942 году.



24 марта ожидается погода без осадков, лишь ночью в Приазовье небольшой мокрый снег и дождь, днем в западных и северных областях небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 3-10 м/с.



Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на Закарпатье 0-5° тепла; днем 6-11°, на Закарпатье и Одесской области до 15°, в восточных областях 2-7° тепла.



В Карпатах - ночью без осадков, днем небольшой снег; температура ночью 0-3° мороза, днем 1-4° тепла.



В Киеве – ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, 5-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 8-10° тепла.

