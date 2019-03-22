В Запорожской области заключенный сбежал из колонии, чтобы навестить больную мать

В Запорожской области из Ореховской исправительной колонии №88 сбежал 55-летний заключенный. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратурыы.



Уточняется, что осужденный был трудоустроенным разнорабочим на подсобном хозяйстве участка социальной реабилитации. Он воспользовался тем, что за его действиями не наблюдают работники администрации колонии и направился к железнодорожной станции в городе Орехово, где его и задержали через несколько часов поисковой группой.



Указано, что причиной его побега могла стать болезнь матери. Известно, что мужчина хотел навестить ее и поэтому сбежал. "Беглецу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

