Ryanair будет летать из Харькова

В Харькове 26 марта состоится пресс-конференцию ирландского лоукостера Ryanair, на которой могут объявить о запуске рейсов из местного аэропорта, пишет Аvianews в пятницу, 22 марта.



В мероприятии примут участие руководитель по продажам и маркетингу в Центральной и Восточной Европе Ольга Павлонка и гендиректор управляющей аэропортом Харьков компании Нью Системс АМ Владимир Васильченко.



Таким образом, Харьков может стать третьим украинским городом в маршрутной сети Ryanair. Сейчас он летает из Киева и Львова.



Пока крупнейшим лоукостером в Харькове является Wizz Air. Авиакомпания выполняет рейсы из Харькова в Вену, Дортмунд, Гданьск, Катовице, Краков и Вроцлав.

