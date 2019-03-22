Опубликована новая карта размещения TruCam в Украине

Патрульная полиция предупреждает, что с 25 марта увеличит количество радаров TruCAM для измерения скорости движения на дорогах Украины. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте от 22 марта.



"С 25 марта для измерения скорости движения патрульные использовать еще 25 приборов TruCAM. Общее количество приборов, которые будут использоваться с понедельника - 75", – отмечают патрульные.



Новые участки использования приборов (обозначены на карте красным цветом) появятся в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.







В то же время патрульные сетуют, что несмотря на максимально открытый подход к измерению скорости, по состоянию на 22 марта (с начала использования) уже составлено более 83 тысяч постановлений о превышении разрешенной скорости движения.



