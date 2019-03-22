На Донбассе погибли 27 сотрудников СБУ - Порошенко

На Донбассе за период российской агрессии погибли 27 сотрудников Службы безопасности Украины, отстаивая независимость и территориальную целостность страны, заявляет президент Украины Петр Порошенко.



"27 сотрудников службы отдали свою жизнь в борьбе против российской агрессии, в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины", - сказал П.Порошенко, выступая на торжествах по случаю 27-летия СБУ, в пятницу в Киеве.



По его словам, двоим из погибших посмертно присвоено звание "Герой Украины".

