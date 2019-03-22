В одном из избиркомов Киева пропала печать

Полицейские Киева начали расследовать факт исчезновения печати на окружном избирательном участке в Святошинском районе столицы.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.



Согласно сообщению, в дежурную часть территориального управления полиции поступила информация о том, что исчезла печать участковой избирательной комиссии на улице Ивана Крамского.



Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, провела осмотр места происшествия. Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также разыскивают лиц, причастных к исчезновению печати.



По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 357 (Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса.



Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

