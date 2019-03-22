Турчинов говорит, что пять лет не общается с Тимошенко

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил о поддержке на президентских выборах Петра Порошенко как наиболее подготовленного кандидата.



Об этом Турчинов заявил в интервью телеканалу «1+1».



"Я считаю, что ныне в сложившихся условиях Петр Порошенко наиболее подготовлен", - подчеркнул Турчинов.



Характеризуя других двух лидеров президентской кампании - Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко - секретарь СНБО отметил, что с последней не общается уже пять лет, а Зеленского назвал «симпатичным молодым человеком».



«Мы с 2014 году не общаемся (с Тимошенко - ред.)», - заявил Турчинов, добавив при этом, что он «за женщин в политике».



Отвечая о своем отношении к Зеленскому, он отметил: "Симпатичный молодой человек. Я знаю, где находится 95-й квартал в Кривом Роге, потому что я сам работал в Кривом Роге. Земляки, ну что ты сделаешь".



Кроме того, секретарь СНБО сообщил, что не намерен осенью участвовать в парламентских выборах, однако если ему предложат возглавить правительство, то он готов «еще раз спасти страну», в случае необходимости.

