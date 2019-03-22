Около 100 тыс. украинцев уже поменяли место голосования на выборах - ЦИК

Около 100 тыс. украинский уже поменяли место голосования на выборах президента Украины без изменения места регистрации.



Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая, передает Громадське.



"И эта цифра растет, потому что, к сожалению, наши избиратели в последний день делают такие дела. В последний день могут быть очереди, поэтому призываем как можно быстрее это завершить, потому что после 25 марта уже будут сформированы окончательные списки избирателей", - отметила Бернацкая.



Она рассказала, что пока нет точной цифры о количестве людей, которые с временно оккупированных территорий приехали на подконтрольную правительством, чтобы поменять место голосования. Это будет известно уже после 25 марта.

