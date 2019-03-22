В «Круче всех» – о коварных реках и огненных шарах из недр Меконга

Завтра, 23 марта, в эфире телеканала «Интер» – выпуск детского талант-шоу «Круче всех», в котором примет участие уникальный мальчик, знающий все главные реки планеты «в лицо». И это не случайно. 22 марта во всем мире отмечают День водных ресурсов. По задумке ООН, это одна из возможностей напомнить человечеству о том, как важны водные ресурсы для каждого из нас. 70% поверхности Земли покрыты водой, но лишь 1% ее можно пить. Сегодня более 1 млрд людей в мире не имеют доступа к безопасной для здоровья питьевой воде.



Привлекать внимание к теме рационального использования и охраны водоемов в свое время начали не только экологи, но и обычные люди, обеспокоенные состоянием экологии рек, озер, морей и океанов. Такие же неравнодушные и влюбленные в силу, мощь и красоту воды, как 9-летний Иван Зазимко из Новоукраинки. Вот уже несколько лет Ваня увлекается изучением рек. «Для меня река – как человек, каждая индивидуальна и неповторима, – рассказывает Ваня. – Некоторые очень коварны, и подружиться с ними не получится».







На съемках «Круче всех» Ваня «уложил на лопатки» даже эрудированных Андрея Доманского и Андрея Данилевича, заявив: «Вы даже не представляете, сколько удивительных и интересных рек в мире. Вот, например, река Меконг, которая протекает по территориям Китая, Мьянмы, Лаоса, Таиланда, Камбоджи, Вьетнама и раз в год выбрасывает из своих недр… огненные шары. Этот природный феномен до сих пор не разгадан. Это очень красиво! А еще интересно, почему так происходит?»



Еще Ваня знает, где находится «река пяти цветов» и самая высокогорная река, и может отличить одну реку от другой просто по контуру ее русла.



Возможно, Иван Зазимко – именно тот человек, который через 15-20 лет поведает всему миру секрет огненных шаров реки Меконг? Или поможет разработать технологии, которые спасут наши реки от тотального загрязнения? В любом случае он уже защищает реки, их уникальность и неповторимость в новом выпуске ток-шоу «Круче всех», который выйдет на «Интере» завтра, в субботу, 23 марта, в 20:30.