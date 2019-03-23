Бойко и Медведчук встретились в Москве с Медведевым и Миллером

Премьер-министр России Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Во встрече также принимает участие председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Начал разговор Дмитрий Медведев.



"Учитывая то, что отношения России и Украины находятся в состоянии глубокого кризиса, я посчитал правильным такую встречу провести, — сказал российский премьер. - Мы могли бы в настоящий момент обсудить целый ряд вопросов, которые являются я особенно актуальными, имею ввиду экономическое взаимодействие между российскими и украинскими компаниями. Это имеет значение как для экономики, так и для людей. Нужно постараться восстановить, то, что было утрачено за последнее время".



По словам Медведева, в первую очередь он имеет ввиду газовую составляющую, "потому как в этом году истекает срок договора о поставках и транзите газа. Ответа от украинской стороны на этот счет никакой нет".



Юрий Бойко в ответ заявил, что его команда готова предложить варианты нового соглашения после завершения контракта этого года. "Главное - это прямые поставки из России газа в Украину. Сейчас же это происходит через схемы, посредников, и становится почти на сто долларов дороже. Как результат - высокие коммунальные тарифы".



Виктор Медведчук уточнил, что тарифы в среднем за пять лет выросли на 700%. "Поэтому прямые поставки - это очень важно для Украины. Тогда цена для украинских граждан будет значительно ниже".



По словам Медведчука, если Украина не сохранит транзит через ГТС, то поступления в бюджет страны в размере трех миллиардов долларов исчезнут: "И это наша позиция - нужен газотранспортный консорциум, это единственный выход".



Далее Медведчук сказал, что сегодня Украина переживает наихудший период в экономике - имеет место процесс деиндустриализации, экспортные возможности очень ощутимо уменьшились, люди потеряли рабочие места. "Сейчас мы, наша партия - "Оппозиционная платформа - За жизнь" и наш кандидат Юрий Бойко - ставим вопрос о новом курсе экономического развития Украины. Поскольку сейчас экономика Украины одновекторная, и ситуация продолжает ухудшаться. Украина присоединилась к санкциям к ЕС против России, Россия - ввела контрсанкции. Тем менее, самый крупным экспортер и импортер для Украины сейчас - РФ. В связи с этим грех не пытаться восстановить отношения. Это изменит жизнь наших граждан к лучшему", - сказал Медведчук.



Затем глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" готов пойти на переговоры по заключению нового контракта с Украиной, где речь бы шла о прямых поставках.



"При этом цена для конечного потребители будет на четверть ниже, чем сейчас - это уверенно можно сказать. Что касается транзита - мы готовы его продолжить на основании действующего договора. Создание газотранспортного консорциума мы готовы обсуждать", - сказал Миллер.

