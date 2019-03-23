Порошенко уверен в своей победе на выборах, несмотря на низкий рейтинг

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко, имеющий скромный рейтинг по сравнению с основными оппонентами в борьбе за новый президентский срок, уверен в своей победе на выборах 31 марта. Об этом он заявил в пятницу в эфире телеканала "Украина".



"Я готов признать победу украинского народа", - сказал Порошенко, отвечая на вопрос о том, готов ли признать победу другого кандидата, добавив, что он "уверен в своей победе". При этом Порошенко отметил, что избиратели дадут "справедливую оценку" его шагам на президентском посту. Помимо этого, украинский лидер заявил, что предпримет усилия, чтобы голосование прошло без эксцессов. "Я буду делать все, чтобы день выборов прошел спокойно, чтобы выбор украинцев был защищен. Чтобы было сохранено единство и доверие к результатам голосования", - сказал Порошенко.



Менее чем за две недели до президентских выборов на Украине, согласно опросам, первенство занимает Владимир Зеленский, представляющий партию "Слуга народа". По результатам исследования, проведенного всеукраинской общественной организацией "Передовые правовые инициативы", в ходе голосования 31 марта его кандидатуру готовы поддержать 34% избирателей. Порошенко по этому опросу замыкает тройку лидеров с результатом 17,4%, а на втором месте - лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 18,8% украинцев.



