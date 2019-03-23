Нацполиция: подкуп избирателей идет по четырем основным схемам

Подкуп избирателей в преддверии выборов президента Украины осуществляется по четырем основным схемам, всего с начала избирательной кампании открыто 193 уголовных производства за нарушения избирательного законодательства, констатируют в Национальной полиции.

Как сообщает в пятницу департамент коммуникации Нацполиции Украины, заместитель начальника Главного следственного управления НП Максим Цуцкиридзе рассказал о схемах подкупа избирателей, выделив четыре ключевые. "Первая схема - сбор личных данных граждан под предлогом проведения социальных опросов, анкетирования. Параллельно задаются вопросы о приоритетности какого-то из кандидатов в президенты. Если кто-то сомневается, эти "анкетологи" пытаются переубедить человека в пользу другого кандидата", - сообщил он.



Вторая схема, по словам замначальника ГСУ Нацполиции, касается телефонных звонков с предложением проголосовать за того или иного кандидата, третья – подарки с агитационной символикой.



"Как у нас предусмотрено законодательством, если стоимость подарка превышает 58 грн, то это подкуп, а не агитационное привлечение. Последняя схема, которую мы зафиксировали, - выплата материальной помощи под предлогом при условии голосования за определенного кандидата. Это все зафиксировано, проводятся расследования", - добавил М.Цуцкиридзе.



Кроме того, он сообщил, что всего с начала избирательной кампании следователи полиции открыли 193 уголовных производства за нарушения в этой сфере, причем 87 дел связаны непосредственно с избирательным процессом, еще 106 – преступления общеуголовной направленности, которые в определенной степени нарушают избирательные права граждан.



"Больше всего уголовных правонарушений зафиксировано следователями Национальной полиции в Киеве - 35, Черниговской области - 17, Черкасской и Одесской - по 15, Кировоградской и Днепропетровской - по 11 нарушений. В настоящее время сообщено о подозрении 24 лицам в 15 уголовных производствах. В суд направлено четыре уголовных производства с обвинительными актами", - привел цифры замначальника ГСУ Нацполиции.

